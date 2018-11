Nistor VOIA sa vina la FCSB! S-a aflat, in sfarsit, adevarul complet! Dezvaluirile lui Pintilii

Mihai Pintilii si-ar fi dorit ca finul Nistor sa i se alature la FCSB.

Pintilii crede ca Dinamo a facut o greseala cand nu i-a permis lui Nistor sa plece la rivala si spune ca mijlocasul 'cainilior' e singurul care isi tine echipa in lupta pentru play-off. Fara el, Dinamo ar fi ultima in Liga 1, crede Pintilii!

"Au gresit cei de la Dinamoc a nu i-au dat drumul. Eu cred ca el voia sa vina. Cine nu ar vrea la un asemenea salariu, sincer, acum? Mai ales in Romania. Eu nu m-as duce la Dinamo pentru ca nu si-ar permite sa ma oferteze. Eu sunt la cel mai bun club din Romania, unde se platesc cele mai mari salarii. E foarte greu sa faca cineva concurenta cu Steau ala bani.

Aici e problema, de asta e diferenta asta intre mine si Nistor. Daca Dinamo i-ar fi oferit macar o parte din cat ii oferea Steaua, probabil ca nici nu se gandea la transfer. Ar fi zis nu din start. Dar, avand salariul pe care il are la Dinamo si Steaua oferindu-i dublu, sau poate mai mult cu tot cu prima de instalare, era normal sa se gandeasca si el la transfer. Dan are 30-31 de ani.

De la la el e ultimul tren. Are un copil si e normal sa se gandeasca la viitorul lui. Acum, daca nu s-a facut, a trecut. A plecat trenul din gara lui Nistor si el nu s-a urcat. Este singurul jucator care face diferenta la Dinamo. Daca el n-ar fi in forma, cred ca Dinamo ar fi in locul Voluntariului. Dan Nistor tine Dinamo unde e. El incearca sa-l duca in play-off. Daca el nu e in forma, va fi foarte greu pentru Dinamo sa ajunga in primele 6", a spus Pintilii pentru Fanatik.