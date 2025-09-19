VIDEO Mihai Lixandru, mesaj clar înainte de FC Botoșani - FCSB: „Nu e nimic pierdut”

FCSB o va întâlni pe FC Botoșani, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

„Roș-albaștrii” speră să își revină din forma salbă pe care o traversează în campionat, dar nu vor avea un duel simplu în deplasare la FC Botoșani.

Campioana României vine după remiza din runda trecută, scor 1-1, pe trenul lui Csikszereda și se află pe locul 11 în Superliga.

Mihai Lixandru, mesaj clar înainte de FC Botoșani - FCSB: „Nu e nimic pierdut”

Lixandru a vorbit despre perioada nefastă pe care o traversează echipa patronată de Gigi Becali.

Jucătorul FCSB-ului a scos în evidență faptul că „roș-albaștrii” au puterea și resursele să își revină și să atace titlul.

„(n.r. În campionat cum stau lucrurile?) În campionat stau destul de rău lucrurile, a fost o perioadă un pic mai grea pentru noi, cu multe meciuri, cu calificările. 

Dezamăgirea ieșirii din preliminariile Champions a contat, a fost un pic mai complicat, dar am toată încredere că putem, la fel ca în anii trecuți, să ne revenim și să legăm victorii.

Este foarte greu și pentru Craiova să joace din trei în trei zile, acum că și eu s-au calificat într-o cupă europeană.

Eu zic că avem puterea, în același timp recunoaștem și că Craiova are o echipă bună, la fel și Rapidul, adică nu o să fie ușor, o să fie un campionat frumos, dar e clar că nu e nimic pierdut.”, a declarat Mihai Lixandru.

Vali Crețu a recunoscut că partida de la Botoșani va fi un duel complicat pentru FCSB și l-a lăudat pe Leo Grozavu, antrenor cu care a colaborat în trecut.

„Botoșani este o echipă bună și vom avea un meci destul de greu acolo. Au un antrenor destul de bun, și eu am lucrat cu dânsul. Din punctul meu de vedere este forte disciplinat și cere foarte multe de la tine”, a spus Vali Crețu.

Campioana României are o singură victorie în acest sezon și se află la 16 puncte de Universitatea Craiova. 

De cealaltă parte, FC Botoșani se află pe locul patru în Superliga și are cu nouă puncte mai mult decât adversara din etapa a zecea de campionat.

