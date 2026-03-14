Inter a bifat 22 de victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri în 28 de runde ale primului eșalon din Italia și se situează la șapte lungimi în fața lui AC Milan.

Rivalii lui Chivu știu cum pot să-i ”fure” titlul lui Inter: ”Există un singur mod”

Massimiliano Allegri, tehnicianul ”diavolilor”, a explicat că singurul mod ca să o mai ajungă pe Inter în clasament e ca echipa ”nerazzurrilor” să înceapă să piardă meciuri.

Înainte de eșecul cu AC Milan, Inter nu mai suferise o înfrângere în Serie A de la sfârșitul lui noiembrie, tot în fața rivalei, care se impusese cu 1-0 în etapa #12.

”Repet: există un singur mod de a ajunge o din urmă pe Inter. Ei să piardă, iar noi să câștigăm.

Nu este o chestiune de a încerca, trebuie să ne facem treaba, pentru că cu 60 de puncte nu vom ajunge nicăieri. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun, știind că în fața noastră este o echipă cu șapte puncte avans, iar în spatele nostru sunt, de asemenea, echipe care ne urmăresc.

Ambiția nu este să ridicăm trofeul, ci să dăm tot ce avem mai bun, să muncim din greu în fiecare zi. Apoi vom vedea dacă noi sau ceilalți suntem mai buni, pentru că sezonul este o călătorie lungă, iar cea mai bună echipă a anului câștigă”, a spus Allegri, conform sportal.bg, citat de gsp.ro.

Inter o întâlnește ACUM pe Atalanta, pe ”Giuseppe Meazza”. Ulterior, ”nerazzurrii” o vor întâlni pe Fiorentina duminică, 22 martie, de la ora 21:45.

