Oficialii fotbalului românesc caută soluții pentru a diminua gradul de epuizare al jucătorilor. Justin Ștefan, secretarul general al Ligii, a explicat că intenția este de a proteja sportivii, având în vedere calendarul extrem de încărcat generat de partidele din campionat, Cupa României și competițiile europene. În prezent, o echipă calificată în play-off dispută 40 de meciuri doar în prima ligă pe parcursul unui sezon.

Cum ar arăta noul sistem competițional

Modificarea vizată ar schimba structura celei de-a doua părți a campionatului. Concret, actualul play-off ar fi divizat. Primele patru clasate s-ar lupta pentru trofeu, iar următoarele patru ar juca pentru ultimul bilet de cupă europeană. Restul formațiilor ar evolua în play-out pentru a evita retrogradarea. Justin Ștefan a detaliat planul și a dat asigurări că drepturile de televizare nu vor fi afectate din punct de vedere financiar.

„Pentru campionatul României și pentru fotbalul românesc, formatul actual, care presupune atât Cupa României, cât și Superliga și cupele europene, înseamnă multe meciuri pe sezon. Echipele din play-off au 40 de meciuri într-un campionat, la care adăugăm meciurile din Cupa României și din cupele europene. Deci pot înțelege că există o stare de oboseală.

Ceea ce trebuie să facem este să ne gândim pentru sezoanele următoare, dacă, păstrând structura actuală a competiției, cu play-off, play-out și cu înjumătățirea punctelor, se pot găsi soluții pentru a reduce puțin numărul de meciuri. Pot exista astfel de variante. Probabil o să le discutăm în perioada următoare. Este clar că se poate împărți play-off-ul în două, cu un play-off format din 4 echipe, iar următoarele 4 să joace pentru ultimul loc de cupă europeană, în timp ce restul vor lupta pentru salvarea de la retrogradare. Asta ar permite reducerea numărului de meciuri, ar elibera câteva date din calendar și ai proteja atât cluburile, cât și jucătorii”, a transmis Justin Ștefan, potrivit GSP.

În continuare, reprezentantul LPF a subliniat că actuala rețetă financiară nu este pusă în pericol de această potențială schimbare.

„Nu ar fi mult mai puține meciuri. Numărul minim de meciuri garantat în contract este mai mic decât cel pe care l-ar determina această schimbare de structură. Repet, vom vedea dacă nu cumva avem soluții să reducem numărul de jocuri, dar fără a nemulțumi deținătorul de drepturi și fără a afecta structura actuală a campionatului. Chiar dacă, la un moment dat, ți-ai dori o revenire la un sistem cu 16 sau 18 echipe, clasic, tur-retur, acum este un format fericit pentru toată lumea. Ai o competitivitate mai mare prin acest split: sezon regulat, play-off, play-out, crești suspansul prin împărțirea punctelor la doi. Nu ne dorim o schimbare a structurii actuale, dar să vedem dacă nu cumva putem găsi o structură prin care să eliberăm câteva date”, a mai spus oficialul LPF.