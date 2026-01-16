Un fost rapidist jubilează după FC Argeș - FCSB: "În sfârșit, mă bucur de fotbal!"

Claudiu Micovschi a debutat pentru FC Argeș contra FCSB
FC Argeș a învins FCSB în primul meci oficial din 2026, scor 1-0, în etapa cu numărul 22 din Liga 1.

FCSBFC ArgesClaudiu Micovschi
FCSB a început anul pe loc de play-out, o premieră negativă în istoria clubului, iar acest eșec îi încurcă foarte tare pe campioni.

Ce a declarat Claudiu Micovschi după FC Argeș - FCSB 1-0

Meciul de la Mioveni a reprezentat și debutul lui Claudiu Micovschi (26 de ani) în tricoul lui FC Argeș. Transferat în această iarnă de la Rapid, jucătorul jubilează după victoria obținută împotriva FCSB:

"Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm. Ne dorim să o ținem pe acest drum. Le mulțumim suporterilor pentru că au venit în număr foarte mare. S-a discutat mult despre venirea mea la Argeș, cred că am făcut alegerea bună. Le mulțumesc colegilor pentru că m-am integrat repede.

În sfârșit, mă bucur de fotbal! Ne-am dorit foarte mult această victorie. Mister și stafful au pregătit foarte bine acest joc încă din cantonament.

Pot să spun că a fost o perioadă mai dificilă la Rapid. Orice fotbalist își dorește să joace cât mai mult și să demonstreze că își merită locul. Ar fi un obiectiv pentru toți să prindem play-off-ul", a declarat Claudiu Micovschi, la finalul meciului FC Argeș - FCSB.

Cum arată clasamentul

În urma succesului de astăzi, FC Argeș a făcut un pas mare spre calificarea în play-off. Trupa lui Bogdan Andone a ajuns la 37 de puncte și ocupă locul 5 în Liga 1.

FCSB rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte. Campioana nu poate să ajungă mai jos după această rundă, dar are un program foarte încărcat la orizont. În runda următoare, FCSB va primi vizita celor de la CFR Cluj. Ardelenii spperă și ei să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.

FC Argeș a reușit să câștige ambele meciuri disputate împotriva FCSB în sezonul regular. După 2-0 în tur, pe Arena Națională, piteștenii s-au impus și în duelul de la Mioveni. Unicul gol al meciului a fost reușit de puștiul Yanis Pîrvu (18 ani). Un jucător crescut în academia celor de la FC Argeș.

