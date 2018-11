ULTIMA ORA | Dinamo l-a pierdut pe Nistor pe campul de pe National Arena! Cat sta pe bara dupa accidentarea din derby

Lovitura pentru Dinamo: accidentat in meciul cu FCSB, Nistor a suferit o leziune fibrilara si nu va mai juca in meciurile decisive pentru "caini" pentru calificarea in Play Off.

Dan Nistor a suferit o leziune fibrilara a muschiului si va lipsi circa trei saptamani de la antrenamentele lui Dinamo, in urma accidentarii suferite in derbyul cu FCSB. Mijlocasul dinamovist nu va juca in cateva meciuri deosebit de importante pentru formatia alb-rosie. Dinamo urmeaza sa intalneasca Gaz Metan, Viitorul si CFR.

Nistor a efectuat in aceasta dimineata cateva investigatii amanuntite, care au relevat leziunea suferita la meciul de aseara.

Partea buna pentru Nistor este ca nu are ruptura, ceea ce ar fi insemnat ca ar fi urmat sa lipseasca o perioada mult mai lunga de timp.

Urmatoarele meciuri ale lui Dinamo

23 noiembrie: Dinamo - Gaz Metan

1 decembrie: Viitorul - Dinamo

4 decembrie: Dinamo - CFR

8 decembrie: Hermannstadt - Dinamo

15 decembrie: Dinamo - Craiova

20 decembrie: Astra - Dinamo