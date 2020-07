BREAKING NEWS: Inca un om esential pentru Petrescu e ca si plecat de la CFR! Anunt bomba: unde ajunge si cati bani primeste CFR

CFR e aproape sa mai piarda un jucator important!

Damjan Djokovic are o propunere de 1 milion de euro pe sezon din Emiratele Arabe Unite, de la Al Ahli, fosta echipa a lui Olaroiu. Djokovic este unul dintre favoritii lui Petrescu. Mijlocasul croat nu se afla insa in cele mai bune relatii cu oficialii echipei, dupa ce a cerut plata restantelor salariale. Al Ahli l-a cautat pe Djokovic si in iarna, insa atunci CFR-ul n-a vrut sa-l lase sa plece decat pentru un milion de euro. Arabii n-au vrut sa plateasca, dar au revenit acum si propun jumatate din suma. Afacerea are sanse mari sa se realizeze de aceasta data.

Djokovic, 30 de ani, joaca din 2017 la CFR. Fotbalistul a mai fost in Gruia si in sezonul 2013-2014. Si patronul FCSB, Gigi Becali, e un fan de-al sau. A incercat sa-l ia de la CFR in urma cu un an si jumatate. "Jucatorii CFR-ului sunt barbati adevarati. Te uiti la Djokovic... el da tonul agresivitatii la mijloc, as vrea sa-l iau!", spunea Becali la inceputul lui 2019.

Djokovic are 17 meciuri la CFR in campionat in acest sezon. In campionatul regulat, Petrescu a incercat sa-l menajeze pe cat posibil pentru partidele europene. Djokovic are 7 jocuri in preliminariile Champions League si 8 meciuri in Europa League.