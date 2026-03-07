Pachetul este valabil pentru cele cinci partide pe care giuleștenii le vor disputa pe stadionul din Giulești în această fază a campionatului.

Cel mai ieftin abonament costă 150 de lei și oferă acces în Peluza Nord, în timp ce cele mai scumpe pachete sunt în zona VIP, unde prețurile ajung până la 1900 de lei.

„De astăzi, toți rapidiștii își pot achiziționa abonamente pentru play-off. E momentul să ne strângem laolaltă, să umplem Giuleștiul meci de meci și să fim alături de băieți până la capăt”, a transmis clubul Rapid pe pagina oficială de Facebook.

Prețurile abonamentelor pentru play-off

Fanii care nu își cumpără abonament vor putea intra la meciuri și pe baza biletelor individuale, puse în vânzare înaintea fiecărei partide.

Prețurile abonamentelor pentru play-off sunt următoarele: