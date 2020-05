Un fost jucator din Liga 1 critica ne critica dur tara! "Am stat ca in carantina! Am venit intr-o tara saraca!"

Un fost jucator de la Botosani a ramas cu un gust amar dupa experienta petrecuta in Romania.

Martin Fraisl, austriacul care a jucat la Botosani pe postul de portar, a ramas cu amintiri neplacute dupa perioada petrecuta in tara noastra. A vorbit pentru presa din Austria si nu a avut deloc cuvinte de lauda in ceea ce ne priveste.

"Am stat un an ca si cum as fi fost in carantina. Stateam la hotel si doar jucam fotbal. Orasul era urat! Dar pe de alta parte mi-am dat seama de cat de bine ne e in Austria sau Germania.

Am venit intr-o tara saraca in care un profsor castiga 250 de euro pe luna. Preturile din magazine sunt mult mai mici ca in Austria.Am intalnit o gramada de oameni nemultumiti. Starea lor de spirit nu e una buna. Asta m-a ajutat sa fiu recunoscator pentru ce am.", a spus Fraisl pentru presa austriaca.

Martin Fraisl este cotat la 450 de mii de euro si acum joaca la Sandhausen in Liga a 2-a germana. In perioada in care a jucat la Botosani a strans 16 meciuri. A mai jucat la Wiener Sport si Floridsdorfer AC.