Liga 1 este aproape sa revina! "Urmeaza o noua etapa!" Anuntul facut de Razvan Burleanu, presedintele Federatiei

Liga 1 este tot mai aproape sa revina si sa vedem din nou fotbal pe micile ecrane.

Liga 1 a fost intrerupta in martie din cauza pandemiei de coronavirus si toata lumea se intreaba cand se va termina aceasta pauza. 13 iunie este data de care se leaga cele mai multe sperante si data in care putem privi din nou fotbalul la tv.

Fotbalistii au revenit la antrenamente individuale dupa 15 mai si treptat vor ajunge sa se antreneze din nou in echipa. In momentul de fata, respecta un protocol medical strict, pentru a preveni posibilitatea de noi imbolnaviri.

"In momentul de fata suntem sub incidenta unui protocol medical din data de 15 mai. Cluburile profesioniste din Romania, si ma refer la cele din Liga 1 si o parte din Liga a 2-a, sunt deja in cantonamente si respecta acest protocol medical, astfel incat vrem sa demonstram ca putem sa ne tinem de acest plan, asteptand permisiunea ca de la 1 iunie sa putem sa intram in antrenamente colective.

Apoi urmeaza meciuri amicale, o alta etapa, ca apoi in 13 iunie sa incepem competitia, fara spectatori, bineinteles, in prima faza.", a spus Razvan Burleanu pentru Agerpres.

Fotbalul din Romania va reveni fara spectatori in tribune, la fel cum s-a intamplat weeken-ul trecut cu Bundesliga. "Pentru noi, meciurile fara spectatori reprezinta o stare de urgenta. Ceea ce inseamna ca este doar o solutie pe termen scurt si nicidecum o solutie viabila pentru viitorul fotbalului.", a adaugat Burleanu.