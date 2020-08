Un fost jucator de la CFR, impresionat de forma oltenilor inainte de finala campionatului: "Trebuie sa fiu sincer, Craiova a avut un joc mai frumos"

In aceasta seara, de ora 20:30, Craiova va juca pe teren propriu cu CFR Cluj, meciul cu trofeul Ligii 1 pe masa.

Fostul jucator de la "feroviari", Gabi Muresan, a recunoscut ca si-ar dori sa castige CFR, dar recunoaste ca Universitatea Craiova a avut un joc mult mai frumos decat echipa lui Dan Petrescu.

"Chiar e o finala, sa vedem care pe care. De obicei CFR pana acum nu a prea pierdut finale. Vom vedea diseara. Ca joc, trebuie sa fiu sincer, Craiova a avut un joc mai frumos, dar la un meci din asta nu mai conteaza cum joci, conteaza fii foarte concentrat, sa dai totul pe teren si sa ai ai noroc.

Petrescu e un antrenor foarte bun, si se vede cand e banca, sau cand intra in vestiar la pauza, altfel joaca echipa. Sa speram ca se vor descurca si fara el baietii. Craiova are un joc frumos cu Bregodi pe banca, CFR, nu stiu sa zic daca e mai matura, nu joaca mai frumos, dar si-au castigat punctele, au foat mai pragmatici, au stat bine in teren si au castigat. La un meci din asta se poate intampla orice", a declarat Gabi Muresan pentru PRO X.