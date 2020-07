Un fundas UEFAntastic face PRAF ideea lui Gigi Becali, dar vine cu o alternativa BOMBA: "El nu are ce cauta acolo, dar Burca..."

Becali vrea sa rezolve problemele defensive ale FCSB-ului cu ajutorul lui Dragos Nedelcu.

Accidentat grav la jumatatea lunii iunie, in infrangerea 0-1 de pe terenul campioanei CFR, Dragos Nedelcu a fost identificat de Gigi Becali ca fiind solutia problemelor defensive ale FCSB. Fotbalistul de 23 de ani este mijlocas defensiv, insa Becali considera ca poate evolua si in centrul apararii si a transmis ca se va baza pe el sa joace acolo odata ce va reveni pe teren, in iarna.

Dorin Goian, fost semifinalist al Cupei UEFA cu clubul lui Becali si de doua ori castigator al campionatului din Romania, nu este de acord cu aceasta varianta.

"N-are ce sa caute Dragos Nedelcu fundas central. Nu e fundas central, el este mijlocas defensiv. O solutie ar putea fi Burca de la CFR, dar mi-e greu sa cred ca ar da Clujul pe FCSB", a spus Goian la Pro X.

Nedelcu nu a fost mereu printre preferatii lui Becali, care a vrut sa il vanda pe 500 de mii de euro la MOL Vidi in februarie. Andrei Burca, solutia considerata ideala de catre Dorin Goian a ajuns la CFR in vara lui 2019 si este considerat unul dintre cei mai buni fundasi centrali din Romania, fiind convocat si la echipa nationala. Burca a fost dorit si de FCSB inainte de a ajunge in Gruia.