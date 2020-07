Transferul lui Bus la FCSB, privit cu neincredere! "Va avea o greutate in adaptare!" Care este RETETA unui SUCCES in atacul ros-albastrilor: "Trebuie sa faca asta"

Sergiu Bus a semnat cu FCSB din postura de jucator liber de contract, iar Gigi Becali s-a declarat extrem de incantat de transferul atacantului.

Sergiu Bus s-a despartit de Gaz Metan dupa un sezon foarte bun reusit in tricoul mediesenilor. 11 goluri si 3 pase decisive a reusit Bus in acest sezon pentru Gaz Metan, iar acum a devenit noul atacant al FCSB-ului.

Gigi Becali a fost in extaz dupa ce a reusit sa obtina semnatura lui Bus si a declarat la prezentarea acestuia ca 'nu a mai avut un atacant atat de complet' la echipa.

Nana Falemi, fostul fundas al ros-albastrilor, se teme de un nou esec in atacul FCSB-ului si priveste cu indoiala transferul lui Bus. Falemi spune ca la FCSB este un alt stil de joc, iar lui Bus ii va fi destul de greu sa se integreze in sistemul deja consacrat cu Man, Coman si Tanase:

"Trebuie sa vii cu niste calitati foarte puternice ca sa te poti integra in atacul Stelei. Man, Coman si Tanase au deja peste 3 ani de cand joaca impreuna. Steaua e foarte periculoasa in ultimii 30 de metri, unde accelereaza, iar cei trei se cauta mereu din pase. Se gasesc foarte usor si combina foarte bine pe spatii mici. Bus daca vine, trebuie sa plieze pe acest stil, sau echipa sa se plieze dupa el cum a facut cu Gnohere. Eu cred ca va avea o greutate in adaptare, ii va trebui timp sa intre in jocul Stelei", a spus Falemi la Ora Exacta in Sport.

Dorin Goian: "Bus vrea tot timpul sa progreseze!"

Transferul lui Sergiu Bus la FCSB a fost comentat si de Dorin Goian. Fostul fundas al ros-albastrilor a fost mai optimist in ceea ce il priveste pe atacantul adus de la Medias:

"Eu am niste referinte foarte ok despre Bus. Este un baiat cuminte, care isi vede de treaba lui si tot timpul vrea sa progreseze. Nu este prima oara cand patronul are cuvinte mari la adresa unui jucator nou venit si dupa cateva luni acesta este blamat si certat.

Probabil Sergiu Bus a fost adus in eventuala unei plecari din atac, nici Petre nu este foarte agreat de cei din conducere si probabil gandurile sunt ca unul dintre ei sa plece. Ori unul dintre cei care sunt ofertati, ori Petre nu mai este agreat de niciun fel si probabil se pregateste plecarea lui.

O echipa ca FCSB trebuie sa aiba si concurenta pe posturi", a spus Dorin Goian la Ora Exacta in Sport.