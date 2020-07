Adio FCSB? O fosta VEDETA ii cere lui Gigi Becali sa isi vanda 'PERLELE': "Ii dai acum! Mai mult de atat nu pot sa arate!" 

Fostul mijlocas al Stelei a vorbit despre cei mai bine cotati fotbalisti de la FCSB.

FCSB a reusit sa isi salveze sezonul cu trofeul Cupei Romaniei, castigat aseara la Ploiesti, in fata celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dennis Man, fotbalistul pe care Becali vrea sa il vanda pe cel putin 15 milioane de euro in aceasta vara. Fostul mijlocas din Ghencea, Nana Falemi, a comentat atat evolutia lui Man, cat si perspectivele sale si ale lui Florinel Coman.

"Ei doi au ajuns intr-o forma fantastica si au confirmat asta chiar in finala de aseara. Meci cu miza in care au fost determinati amandoi. Man a avut o evolutie fantastica, e un piston pe partea dreapta care da foarte mare incredere colegilor si pune in dificultate orice defensiva. E foarte fasnet si are niste accelerari incredibile. E intr-o crestere fantastica.

Ar fi de dat acum, ori il dai acum si pe el si pe Coman, ori mai aduci langa ei 4-5 jucatori de valoare lor cu care sa domini campionatul cu care sa joci primavara europeana in Europa League, ori grupele din Champions League. Ei sunt in varful lor, mai mult de atat nu pot sa arate", a spus Falemi la Pro X.

Nana Falemi a jucat in tricoul ros-albastru intre 2000 si 2005, reusind sa castige doua titluri si o supercupa.