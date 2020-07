FCSB, la 360 de minute de GRUPELE Europa League. Preliminarii intr-o singura mansa, posibil adversar de FOC din primul tur! Cand e tragerea la sorti

Echipa lui Gigi Becali si-a asigurat prezenta in preliminariile Ligii Europa din postura de castigatoare a Cupei Romaniei.

Pe langa Craiova si CFR Cluj, FCSB e a treia echipa din Liga I care isi face deja planuri pentru competitiile continentale care urmeaza. In cazul ros-albastrilor, pentru a intra in grupele Ligii Europa, acestia trebuie sa depaseasca toate cele 4 tururi preliminare programate in perioada 27 august - 1 octombrie.

Din cauza pandemiei cu coronavirus, sezonul 2020-2021 al Europa League a fost comprimat in faza preliminara, astfel incat meciurile nu se vor mai disputa tur-retur, ci intr-o singura mansa, gazda urmand sa fie stabilita de UEFA prin tragere la sorti.

Beneficiind de un coeficient european ridicat, FCSB va fi mai mult ca sigur in postura de cap de serie pentru primele trei tururi preliminare, lucru care se poate intampla si in al patrulea (play-off), in functie si de celelalte formatii care vor ajunge acolo.

Forul continental va stabili imperecherile pentru primele doua tururi preliminare la 9 si 10 august. Astfel, din urna favoritelor, FCSB se poate astepta la un prim adversar modest, dar exista si cateva "pericole". De departe, cele mai valoroase grupari care pot iesi in calea FCSB-ului in aceasta faza incipienta sunt reprezentantele Poloniei, Piast Gliwice (locul 3 in campionat) sau castigatoarea Cupei, FC Cracovia sau Lechia Gdansk, finala fiind programata maine, 24 iulie.