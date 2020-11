Un fost campion din Liga 1 ii DESFIINTEAZA pe finantatorii echipelor romanesti: "Patronii asteapta doar oameni cu capul plecat, pozitia strutului"

Iulian Apostol, fostul jucator de la Unirea Urziceni, a avut o reactie vehementa la adresa patronilor din Liga 1.

Apostol este recunoscut pentru faptul ca nu se fereste sa spuna lucrurilor pe nume si a aruncat sageti catre finantatorii echipelor romanesti. Fostul jucator de la FCSB si Rapid a spus ca patronii din fotbalul romanesc isi doresc oameni cu 'capul plecat'.

"Mie intotdeauna mi-a placut sa spun ceea ce gandesc, ceea ce am crezut. Nu am incercat niciodata sa imi cenzurez gandurile sau trairile. Din pacate pentru unii, din fericire pentru mine, lucrurile astea deranjeaza. In Romania sa spui ceea ce gandesti si modul in care vezi lucrurile nu este conform cu ceea ce isi doresc oamenii care sunt vioara intai la cluburi.

Patronii asteapta doar oameni cu capul plecat, pozitia strutului. Din pacate, asa am fost crescuti noi, ca natie. Tin minte ca si tata imi spunea «capul plecat sabia nu-l taie». Da, dar asta nu-ti aduce nimic. Daca inveti sa stai asa, intotdeauna ne vom multumi cu putin. Noi ca tara cam intotdeauna asta am facut. Am lasat capul in jos si i-am lasat pe altii sa faca ceea ce-si doresc cu noi.

Suntem cetateni ai acestei tari, iar marea noastra majoritatea lucreaza in tara lor pentru straini. Ceea ce este foarte trist. Asta denota faptul ca ne place si vrem sa fie doar putin. Ca in toata structura sociala romaneasca", a spus Iulian Apostol pentru Gazeta.

Iulian Apostol a castigat titlul cu Unirea Urziceni in sezonul 2008 – 2009, alaturi de Dan Petrescu. In cariera a mai evoluat pentru echipe precum: Dunarea Galati, Rapid, FCSB, Unirea Urizceni, Farul Constanta si Otelul Galati. Apostol s-a retras din cariera de fotbalist profesionist in 2014.