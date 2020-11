EXCLUSIV! Un oficial din Liga 1 stie de ce FCSB este pe primul loc in clasament: "A cumparat cei mai buni jucatori romani din campionat! Ne-au chinuit rau de tot!

FCSB este in forma maxima si a castigat si ultimul meci de campionat contra cu FC Botosani, scor 4-1.

Echipa lui Toni Petrea este pe primul loc in clasament cu 24 de puncte, iar Dennis Man si Florin Tanase sunt cei mai buni marcatori din Liga 1, fiecare cu cate 9 reusite. Oficialul de la FC Voluntari, a facut o comparatie intre lotul lui Dinamo si cel al lui FCSB si a spus ca Gigi Becali a cumparat cei mai buni jucatori romani din campionat, care sunt net superior de strainii adusi la Dinamo.

De asemenea, el crede ca daca FCSB isi va rezolva si problemele din aparare, in cativa ani poate ajunge in Europa League si chiar in Champions League.

"FCSB in ultimii ani a cumparat aproape cei mai buni jucatori din campionatul nostru, romani, tineri, pe care i-a crescut incet. Nu a mai avut performante in Europa, dar anul trecut trebuiau sa fie cu CFR la bataie. Pe ei ii mai tradeaza apararea, ii mai tradeaza jucatorii din aparare, organizarea jocului defensiv. Dar pentru atac noi am simtit pe propria piele. Noi, Voluntari, am castigat cu FCSB, cu cea mai buna echipa pe care o aveau, dar ne-au chinuit rau de tot, efectiv au jucatori.

Dinamo ia jucatori liberi, nu plateste sume de transfer, au luat nume. Vorbim de Dinamo actual. Au luat nume care au trecut prin campionate puternice, dar nu sunt omogeni. Nu au valoarea jucatorilor romani de la FCSB. Eu cred ca diferenta e mare si de strategie. Becali a tot cumparat mereu. A mai dat, a mai adus, a pus presiune pe ei. Dar daca ii lasi pe cei de la FCSB si mai aduci fundasi centrali, ascultati ce va spun, FCSB se poate duce in Europa League in urmatorii ani sau sa viseze la Champions League", a spus Ioan Andone pentru PRO X.