Ca la noi, la nimeni! A fost suspendat dintr-o prostie: „Dă colegul urină și pentru noi! Puțină apă, și aia a fost!”

Adrian Senin (42 ani) a trăit un episod dramatic în 2004, pe când evolua pentru Farul Constanța. În acel an, după un meci al clubului dobrogean cu Sportul Studențesc, încheiat la egalitate, 1-1, fundașul stânga împreună cu Iulian Apostol (41 ani) și Mihai Baicu (21.09.1975 - 06.07.2009) au fost selectați pentru a efectua testul antidoping.

Doar că Senin nu a urinat suficient, iar împreună cu Apostol și membri de la Agenţia Naţională Anti-Doping, au convenit să recolteze urina lui Mihai Bancu pentru toate cele trei teste, neștiind că fostul atacant luase furosemid pentru a slăbi.

Senin: „Bă, țigane, dai tu? Sigur nu ai luat ceva?”

„După meciul cu Sportul, din Regie, oficialii au venit târziu și ne-au anunțat că trebuie să mergem la test. Era ziua mea, venisem cu mașina pentru că aveam ceva rezervat undeva și îi luam pe niște colegi să ajungem mai repede. Fusese cald afară, transpirasem mult și am stat trei ore să dăm proba de urină. Am băut niște bere. Nimic. Dădusem prea puțină urină.

I-am zis lui Baicu: 'Băi, țigane, dai tu? Tu ai luat ceva?'. El luase, săracul, voia să slăbească. Le-am zis celor care recoltau (n.r. - agenților antidoping): 'Noi nu putem să dăm. Haideți că dă colegul nostru și pentru noi! Punem la noi în eprubetă, mai adăugăm puțină apă și aia e!'. Până la urmă, au zis: 'Da, domn'e, da!'.

L-am pus pe Baicu: 'Hai, țigane!'. Am văzut eu că în urina lui se întâmpla ceva, dar am luat, am pus la mine eprubetă, a pus și Apostol la el. Am pus puțină apă și s-a făcut treaba. L-am mai întrebat o dată: 'Băi, sigur n-ai luat ceva?'. El: 'N-a luat fratele tău, dacă luam ceva nu-ți spuneam!?'. Nu ne gândeam noi niciodată…

De la Sportul, la test erau parcă Gigel Bucur și încă cineva. Și ei au reglat-o cu puțină apă”, a declarat Adrian Senin pentru gsp.

Această greșeală copilărească avea să-l coste pe fundașul stânga. Mihai Baicu a fost depistat pozitiv de Agenţia Naţională Anti-Doping, după ce a luat furosemid pentru a slăbi. În primă fază, Senin a crezut că este o greșeală, dar când a observat că lucrurile se înrăutățesc, a fost nevoit să dezvăluie tot planul pus la cale în urmă cu două săptămâni.

Ciudat este că Senin și Apostol, care practic nu erau dopați, au fost suspendaț 6 luni, în timp ce Baicu, autorul urinei în care se găsea substanța interzisă, a primit o pedeapsă de 3 luni.

„După vreo două săptămâni, era într-o marți, aveam două antrenamente și am dormit la prânz. Când mă trezesc, aveam 150-160 de apeluri pe telefon. Când mă uitam la telefon, mă suna un număr. Am răspuns fără să vreau: 'Știți că ați fost depistat pozitiv?'. Eu eram buimac, i-am zis că a greșit numărul.

'Ce pozitiv?'. Când am auzit că e vorba de proba cu Sportul, a picat cerul pe mine. Am mers, am spus adevărul și am luat șase luni. Noi am vrut să mergem să ni se ia probe din păr, dar nu s-a putut. Dacă ieșea că avem noi dreptate, trebuiau să cadă Liga, toată medicina sportivă, vă dați seama”, a precizat Senin.