Un fost campion cu Dinamo, la un pas să ajungă pe șantier în Anglia! Cine „l-a salvat”

Valentin Lemnaru (38 de ani), fost jucător al lui Dinamo, care în momentul de față ocupă poziția de antrenor secund la formația Sănătatea Cluj, a rememorat un eveniment marcant, petrecut în cariera sa de fotbalist.

„Jucam la Lehliu Gară, în Liga 3. M-a văzut domnul Zambon (n.r. - Claudio Zambon, fost finanțator la Poli Timișoara) și m-a vrut. Au fost probleme mari la echipă. Nu era săptămână în care să nu ne scoată din hotel la 2-3 dimineața, pentru că nu se plăteau banii. Erau datorii mari. Așa am dus-o jumătate de an. Zambon mai plătea, ne mai păsuiau cei de la hotel...

Așa am dus-o așa jumătate de an. După aceea am zis «Gata! Îmi ajunge». L-am sunat pe Zambon și am zis «Dă-mi actele că vreau să plec în altă parte». A zis că mă suspendă dacă nu mai vin la echipă. Am crezut că nu face asta. Nu m-am dus și mi-a venit citație că sunt suspendat timp de 4 ani și jumătate, cât mai aveam contract.

Lemnaru: „Am vrut să plec în Anglia!”

M-am hotărât să nu stau acasă, să fac ceva. Aveam 19-20 de ani. Tata lucra la Autostrada Soarelui de mulți ani și am început și eu să lucrez. La 6 dimineața ajungeam la lucru, iar la ora 20 mă întorceam acasă. Mă ocupam de distribuție de combustibil, de gestionare de acte. Mergem cu utilajele și le alimentam.

Seara mâncam, mă puneam în pat și mă gândeam doar la fotbal. Erau seri în care chiar plângeam. Ziceam «Cum să nu ajung fotbalist? Asta îmi place». Dar știam că e greu să mă apuc iar de fotbal.

Mai mergeam și mai jucam la echipa oraș. Jucam pe fals, în Liga a 4-a, pe legitimația fratelui meu. Eram Dorin Lemnaru. L-am făcut golgeter în Liga 4.

Primarul din Lehliu Gară tot încerca să mă ajute, să-mi ridice suspendarea. Întreba la Federație ce se poate face. Până la urmă, a plătit o sumă și așa s-a ridicat suspendarea. Nu știu către cine a plătit. Așa mi-a zis.

După câteva luni am semnat cu Dunărea Călărași, iar la un amical cu Dinamo 2 m-a văzut domnul Ion Marin și s-au interesat de mine. Nu prea voiam să plec, că eram acasă, dar s-a enervat primarul care m-a ajutat cu ridicarea suspendării. Și am plecat la Dinamo”, a spus Valentin Lemnaru, potrivit gsp.ro.

Lemnaru a debutat în prima ligă din România la 22 de ani. Fostul atacant a fost rezervă în 16 meciuri ale lui Dinamo, în sezonul 2006-2007, și a jucat 10 minute într-un meci cu Universitatea Craiova.