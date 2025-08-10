După ce a avut prestații modeste în ultimii ani la nivelul eșalonului secund, fostul atacant de la UTA Arad, Esbjerg și FCSB a semnat cu CS Păulești, grupare care activează în Liga 3.



Transferul a fost confirmat de Claudiu Blaga, patronul clubului din Liga 3, care susține că atacantul va avea, la noua sa echipă, toate condițiile pentru a-și relansa cariera.



În ultimul an, Petre a evoluat la Concordia Chiajna, în Liga 2, dar nu a bifat foarte multe meciuri în tricoul ilfovenilor și a devenit liber de contract în această vară.



Adrian Petre a semnat cu CS Păulești: ”Are de toate aici”



„În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc. Vreau să promovăm în Liga 2.



Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament și este pe drumul cel bun.



Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere. Trebuie să fie susținut. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate", a spus Blaga, potrivit digisport.ro.



Cariera lui Adrian Petre



Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).



În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.



Din perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

