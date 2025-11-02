OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca în Elveția

OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca în Elveția
Unul dintre jucătorii în formă ai FCSB-ului nu va juca cu Basel.

Partida Basel - FCSB, din runda a patra din Europa League, va avea loc joi, 6 noiembrie, de la 19:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii nu se vor putea baza pe unul dintre jucătorii care au impresionat în ultimul duel din campionat.

FCSB nu se va putea baza pe Ionuț Cercel pentru meciul cu Basel

Ionuț Cercel a evoluat pe poziția de fundaș central în meciul cu ”U” Cluj, pentru că echipa campioană a României are mari probleme cu accidentările pe acel post.

Jucătorul de 19 ani a făcut un cuplu solid cu Ngezana, iar Elias Charalambous l-a lăudat în urma prestație bune din meciul de la Cluj.

Cu toate acestea, FCSB nu se va putea baza pe el pentru meciul cu Basel din Europa League pentru că fundașul nu se află pe lista UEFA a formației bucureștene.

Pentru poziția respectivă, FCSB îi are disponibili doar pe Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac, pentru că Vlad Chiricheș și Joyskim Dawa sunt accidentați în continuare

FCSB se află pe locul 28 în clasamentul din faza ligii a Europa League. Campioana României a are doar trei puncte după primele trei partide jucate cu Go Ahead Eagles, Young Boys și Bologna.

