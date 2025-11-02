OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca în Elveția

Partida Basel - FCSB, din runda a patra din Europa League, va avea loc joi, 6 noiembrie, de la 19:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii nu se vor putea baza pe unul dintre jucătorii care au impresionat în ultimul duel din campionat.



FCSB nu se va putea baza pe Ionuț Cercel pentru meciul cu Basel



Ionuț Cercel a evoluat pe poziția de fundaș central în meciul cu ”U” Cluj, pentru că echipa campioană a României are mari probleme cu accidentările pe acel post.

Jucătorul de 19 ani a făcut un cuplu solid cu Ngezana, iar Elias Charalambous l-a lăudat în urma prestație bune din meciul de la Cluj.

Cu toate acestea, FCSB nu se va putea baza pe el pentru meciul cu Basel din Europa League pentru că fundașul nu se află pe lista UEFA a formației bucureștene.