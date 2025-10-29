”Motoreta” a jucat pentru FCSB în perioada 2012 - 2017 și 2019-2020. Acum, Adi Popa este legitimat la Steaua București în eșalonul secund și este cotat la 50.000 de euro de site-urile de specialitate.



Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”



Adi Popa a povestit că, pe vremea când Laurențiu Reghecampf era ”principal” la gruparea roș-albastră, Florin Tănase a rămas fără un ceas marca Rolex după ce a fost furat chiar din vestiar.



”Motoreta” a povestit că antrenorul lui FCSB a făcut, atunci, un gest fabulos. Reghecampf însuși i-a achiziționat un nou ceas lui Dodel. Tot un Rolex, despre care se știe că nu sunt scumpe, ci foarte scumpe.



Popa a ținut să puncteze că FCSB avea un vestiar puternic în acei ani și că toți formau o familie.



”Țin minte perfect episodul. I s-a furat un Rolex lui Tănase din vestiar. Reghe a intervenit imediat, a calmat toată echipa și, ca să arate ce fel de om e, i-a cumpărat lui Dodel un alt ceas. Mi se pare incredibil gestul, dar asta era atmosfera atunci — respect și unitate.



Da. Fără niciun parti pris. Știi cum era la vremea aia, 'dom’ne, că are contract cu Ana…'. Nici nu avea contract cu Ana, nici… Doar așa, a zis: 'Te apreciez pentru ce faci la echipă și ești unul dintre liderii echipei'. Și a zis: 'Uite, mă ocup eu'. Se întâmplă, nu ai auzit să se spargă vestiare? Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar”, a povestit Popa la iamsport.