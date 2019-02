Ultimul transfer al iernii la FCSB! Mutarea care se face imediat: "Incercam acum!" Transferul care il salveaza pe Teja

Gigi Becali da ultima lovitura a iernii.



FCSB insista pentru venirea lui Iulian Cristea inca de acum. Echipa lui Teja a avut mari probleme in aparare in primul meci din 2019, iar patronul Gigi Becali s-a convins ca are nevoie de inca un fundas central.

Iulian Cristea, de la Medias, este jucatorul ales. Cristea a semnat deja cu FCSB pentru o venire din vara, insa FCSB incearca sa-i convinga pe cei de la Medias sa-i dea drumul inca de acum.

Anamaria Prodan a confirmat ca in aceste momente se discuta intens, iar mutarea s-ar putea realiza in urmatoarele zile.

"Incercam acum. Chiar am stat putin de vorba si cu Edi Iordanescu. Patronul a facut oferta de 150.000 de euro, acum asteptam. Ar trebui sa se gaseasca un numitor comun. Jucatorul e tanar, nu va mai fi concentrat suta la sută la Medias. Nici nu are cum. El va incerca sa dea totul in continuare, dar inconstient se va gandi la FCSB", a declarat Anamaria Prodan pentru DigiSport.