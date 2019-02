"Nu e portar, e OM CARE DOARME IN POARTA". Decizia luata de Becali dupa ce a vorbit cu Teja! Cine va apara poarta FCSB-ului cu Hermannstadt

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a demolat pe Balgradean dupa golul incasat la Calarasi, cu Dunarea.

Gigi Becali s-a enervat rau dupa egalul facut de FCSB in primul meci oficial din 2019. Echipa sa a remizat pe terenul Dunarii Calarasi, scor 1-1, dupa o partida in care a deschis scorul prin Man, apoi a fost egalata de Mediop. Balgradean a incasat un gol dupa ce mingea a trecut pe sub el.

Patronul FCSB a lansat o tirada la adresa lui Balgradean.

"Cica Balgradean cel mai bun portar, cand ne-a fost lumea mai draga ne-a curatat. Un portar si doi fundasi centrali, asta trebuie sa luam noi! Repede, repede, urgent ca n-avem cu cine sa jucam. Pana atunci o sa apere Vlad si gata! Balgradean nu e portar, e om care doarme in poarta, pai ce, ai autism? Inseamna ca te gandesti la cai verzi pe pereti. E prea multa debandada... cine vrea si cine nu vrea da gol Stelei!", a spus Gigi Becali.

Teja l-a mai domolit

Becali a anuntat dupa meciul cu Dunarea ca titular in poarta FCSB-ului va redeveni Andrei Vlad. Totusi, sursele www.sport.ro spun ca tot Balgradean va apara si cu Hermannstadt.

Teja si Becali au discutat in aceasta saptamana, iar antrenorul l-a convins pe patron sa ii dea in continuare credit lui Balgradean.

Cristi Balgradean a fost unul dintre oamenii importanti ai FCSB-ului in acest sezon, salvand echipa in mai multe meciuri.

Andrei Vlad va vedea meciul cu Hermannstadt tot de pe banca.