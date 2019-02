Asa o poate opri pe FCSB! Miriuta a pregatit duelul cu trupa lui Mihai Teja! "E foarte important sa facem asta"

Vasile Miriuta a vorbit la conferinta de presa despre duelul cu FCSB.

FCSB primeste luni, pe National Arena, vizita trupei lui Vasile Miriuta, FC Hermannstadt. Ambele echipe au remizat in prima etapa din 2019, scor 1-1, cu Dunarea Calarasi si CFR Cluj.

Antrenorul sibienilor a vorbit in cadrul conferintei de presa despre modul in care ar putea produce o surpriza in meciul de la Bucuresti.

"Intr-adevar, cei de la FCSB sunt favoriti, este o echipa buna cu un antrenor tanar, bun, din noul val, dar si eu am jucatori buni care stiu exact ce au de facut luni seara. Important va fi sa ne aparam foarte bine, pentru ca avem si atac. Dar, cel mai important va fi cum sa gestionam defensiva", a spus Miriuta la conferinta de presa.

Tehnicianul lui Hermannstadt considera ca punctele castigate cu primele trei clasate (CFR Cluj, FCSB si Craiova) reprezinta un bonus, dar isi propun sa vina pe National Arena si sa dea totul in meciul de luni.

"Cu CFR Cluj, FCSB si Craiova, daca scoatem puncte, va fi un bonus. Pentru ca noi nu cu aceste echipe ne luptam pentru a ne mentine in Liga 1. Dar, asta nu inseamna ca vom fi victimme sigure luni seara", a adaugat Vasile Miriuta.