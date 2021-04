Ultimele detalii despre starea lui Baiaram dupa accidentarea horror: "A venit acum in vestiar!" Verdictul medicilor: cat va lipsi 

Craiova a remizat cu Sepsi, 0-0.

Universitatea Craiova nu a reusit sa se apropie de primele clasate din Liga 1 la primul meci din playoff, iar FCSB si CFR Cluj se pot distanta in cazul in care vor castiga.

Astfel, oltenii au ajuns la al treilea meci consecutiv incheiat 0-0, si sunt pe locul trei in clasament, cu 30 de puncte obtinute.

Craiova a pierdut un jucator important in startul meciului cu Sepsi, dupa ce Koljic nu a fost inclus in lot din cauza unei accidentari. Baiaram a fost faultat de Nouvier, fiind scos pe targa de pe teren.

La finalul meciului, coechipierii sai au dezvaluit care este starea tanarului jucator si cat timp va fi indisponibil.

"Am pierdut doua puncte, chiar daca nu ne-am creat foarte multe ocazii, am avut cateva. Ce pot spune, cred ca meritam sa castigam. Ne trebuie goluri, suferim in atac.

Baiaram a venit acum in vestiar, nu am inteles foarte bine ce are, s-a vazut cum i-a pus piciorul pe glezna, trebuia altfel tratata faza. Va sta o luna din ce am inteles, avea piciorul in ghips", a spus Bancu la finalul meciului.

Tudorie a vorbit si el despre starea lui Baiaram si ce le-a transmis in vestiar.

"Nu am vazut foarte bine faza, i s-a spus ca e ok, doar ca va dura putin pana isi va reveni. Nu e nimic serios", a spus si Tudorie.