Baiaram, in lacrimi dupa accidentarea horror suferita! A fost scos cu ambulanta de pe teren! Imagini cu puternic impact emotional 

Universitatea Craiova si Sepsi s-au intalnit in primul meci din playoff!

Meciul a inceput ingrozitor pentru Craiova, care l-a pierdut pe unul dintre cei mai talentati si in forma jucatori din acest sezon! Nouvier a intrat dur la Baiaram, care a ramas intins pe gazon pana la interventia medicilor.

Din reluari se observa cum jucatorul lui Sepsi a intrat cu talpa direct pe glezna lui Baiaram, calcandu-l clar. Fotbalistul Craiovei a cerut interventia medicilor si a fost pus pe o targa si scos de pe teren cu ajutorul ambulantei.

Medicii i-au imobilizat piciorul, iar in momentul in care il urcau in ambulanta se poate vedea cum tanarul jucator plange in hohote, fara sa poata sa isi stapaneasca lacrimile.