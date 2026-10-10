Luis Enrique, caracterizare spectaculosă a fotbalistului care l-a dat pe spate: ”Pentru mine e genial!”

Ediția din 2026 a Balonului de Aur se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultima vreme, având în vedere că nu pare să existe un favorit clar la câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist din lume.

PSG poate fi echipa ”care îl va da” pe cel mai bun jucător al planetei, din nou, dar până atunci se fac tot felul de speculații în această privință. Ousmane Dembele, starul celor de la PSG, printre favoriți și de această dată la prestigiosul trofeu, a declarat că distincția ar putea fi acordată către un alt jucător al grupării pariziene: Khvicha Kvaratskhelia!

Luis Enrique, caracterizare spectaculoasă a lui Ousmane Dembele

Antronrul de la PSG, Luis Enrique, a declarat că Ousmane Dembele este un jucător pe care și l-ar dori orice echipă din Europa.

Principalul a remarcat evoluțiile acestuia de la echipa națională a Franței, din cadrul acțiunii care abia s-a încheiat, și a afirmat că a avut prestații solide, care au ajutat selecționata ”cocoșilor galici” să aibă rezultate bune.

”Pentru mine, a fost genial la echipa națională, ca de obicei. Este un alt tip de jucător, ai plăti să vii să-l vezi jucând. Își face simțită mereu prezența, este conectat cu coechipierii săi, a fost excelent.

După pauză, ne-am gândit individual și am decis cu toții împreună că Nuno și Ousmane trebuie să se odihnească pentru meciurile următoare. Va trebui să vă obișnuiți, pentru că va fi tipic în acest sezon”, a spus Luis Enrique, citat de L'Équipe.