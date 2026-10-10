Steaua nu a avut probleme în meciul de astăzi din prima etapă a Cupei României, 94-16 cu Rugby Club Gura Humorului în Ghencea.

Steaua - RC Gura Humorului 94-16, cu 14-1 la eseuri

”🏉 RUGBY

❤💙 Victorie categorică pentru Steaua în prima etapă din Cupa României. Băieții pregătiți de Viorel Lucaci și Daniel Mitrea au învins cu 94-16 (47-6) pe RC Gura Humorului.

Au fost nu mai puțin de 14 eseuri marcate de roș-albaștri, față de unul singur al oaspeților.

Au punctat pentru Steaua: Cosmin Iliuță, Gabriel Plăcintă, Isaacs Vaughen, Iulian Melinte (fiuecare câte două eseuri), Eseria Komainaisoro, Ionuț Donici, Mihai Mureșan, Cristian Nedelcu, Silviu Grădinaru și Alexandru Sava (câte un eseu).

Urmează derby-ul din Cupă cu Dinamo

Mihai Mureșan, cel care a fost desemnat și omul meciului, a transformat 13 din cele 14 eseuri.

❤💙 În următoarea etapă a Cupei României, Steaua va întâlni rivala Dinamo București, pe stadionul ”Florea Dumitrache”, pe 24 octombrie”, a postat la final pagina oficială Steaua București.

Clasamentul final din Liga de Rugby 2026: Timișoara campioană, Dinamo vicecampioană, Steaua pe 3