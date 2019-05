ULTIMA ORA | Rasturnare de situatie: Olaru nu ajunge la FCSB in aceasta vara! Cand va face trecerea de la Medias!

Anamaria Prodan a anuntat astazi ca Darius Olaru este noul jucator al FCSB-ului.

Impresarul Anamaria Prodan a anuntat in cursul zilei de astazi ca mijlocasul Darius Olaru (21 de ani) este noul jucator al FCSB-ului. Ea nu a dat alte detalii legate de suma de transfer ori de contractul fotbalistului convocat de Mirel Radoi la nationala U21.

Olaru, la FCSB abia din 2020



ProSport anunta ca intelegerea dintre FCSB si Gaz Metan prevede ca fotbalistul sa ajunga in capitala abia in ianuarie 2020. Cu alte cuvinte, Olaru va juca in turul sezonului viitor tot la Medias!

Cati bani a costat Olaru



Pentru transferul lui Darius Olaru, Becali a acceptat sa plateasca 600.000 euro si se pare ca a obtinut o diminuare a procentului dintr-un viitor transfer de la 20% la 5%.