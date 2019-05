Dan Petrescu si-a inchis telefonul dupa ce a luat titlul cu CFR: "Ma suna si... lasati-ma in pace!" Oferta de ultim moment primita de antrenorul campioanei

Dan Petrescu e asaltat cu oferte de milioane, dar se jura ca n-o mai lasa pe CFR, cum a facut anul trecut!

Petrescu vrea sa fie injurat ca Allegri, ca joaca urat, dar sa castige trofee! 5 milioane - salariu, e ultima oferta primita de Petrescu! Nu vrea sa auda de ea!

"100 % voi ramane! Am oferte clare, dar nu vreau sa le aud, ma suna si ..lasati-ma in pace!", a declarat Dan Petrescu.

Petrescu vrea sa ramana la CFR, ca sa ajunga in grupe, in Europa. Are bonus de 1 milion de euro. Petrescu le cere sefilor de la Cluj bani de transferuri. CFR i-a prelungit cu inca 3 ani contractul lui Djokovic.



"In momentul de fata ca o echipa din Romania sa ajunga in grupele Europa league sau Champions League este foarte greu", a mai precizat Dan Petrescu.