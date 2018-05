ULTIMA ORA | Primele doua nume de pe lista CFR-ului pentru inlocuirea lui Petrescu!

Dan Petrescu si-a reziliat astazi contractul cu CFR Cluj, anunta Digi (DETALII AICI).

Proaspat campioana a Ligii I, CFR Cluj a ramas fara antrenor. Dan Petrescu si-a reziliat contractul si va merge cel mai probabil in China. In urma cu o saptamana, o publicatia din China anunta ca Petrescu are o intelegere cu Guizhou Hengfeng.

CFR, doua variante in acest moment

Pentru CFR Cluj, in acest moment exista doua variante pentru un nou antrenor!

Din informatiile www.sport.ro, cele doua nume sunt Edi Iordanescu si Marius Sumudica. Primul dintre ei este liber de cateva luni, dupa despartirea de Astra, in timp ce Sumudica si-a reziliat si el contractul cu turcii de la Kayserispor.

Edi Iordanescu mai are o oferta din Arabia Saudita, in timp ce Sumudica a negociat cu Bursaspor, dar discutiile nu au avansat.