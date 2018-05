Singurul club care nu a primit licenta pentru Liga I! 17 echipe au OK-ul Comisiei de Licentiere, intre care si una care nu si-a platit jucatorii de 6 luni

17 echipe au primit OK-ul Comisiei de Licentiere pentru a evolua in Liga I din sezonul viitor.

Toate cele 14 echipe ale Ligii I, dar si 3 formatii din liga a doua au primit licenta de participare in sezonul urmator pe prima scena a fotbalului romanesc.

Cele trei formatii din liga a doua care au primit OK-ul sunt Dunarea Calarasi, Hermannstadt si Chindia Targoviste. CS Afumati, care nu mai are oricum sanse sa prinda barajul de promovare, a fost refuzata.

Concordia Chiajna a fost singura echipa din Liga I careia i s-a refuzat licenta, dar a schimbat decizia la apel!

ACS Poli a primit licenta, desi nu si-a platit jucatorii de 6 luni

Intre echipele care au primit licenta pentru Liga I se numara si ACS Poli. Echipa timisoreana se bate cu FC Voluntari pentru locul de baraj.

ACS Poli nu s-a platit jucatorii din luna decembrie. O spune chiar antrenorul Adrian Neaga.

"Noi am facut tot ce a depins de noi pentru a acumula punctele necesare pentru a ramane in prima liga. Vreau sa va spun din start ca nu am ce sa le reprosez baietilor. Vom merge la Chiajna sa ne jucam sansa, desi eu sunt realist si cred ca nu mai avem nicio sansa sa ramanem in prima liga.

Nu stiu ce se va intampla din vara, trebuie intrebate alte persoane. Nu sunt in masura sa spun eu si nu cred ca in momentul de fata Poli are un plan pentru sezonul viitor.

Suntem singura echipa din Liga I care a plecat fara niciun ban. Si banii din TV au fost luati de ANAF. Nu am putut aduce jucatori.



Ultimul salariu platit a fost in decembrie. Cine mai stie daca vom mai primi vreun ban sau nu vom mai primi. Asta este situatia", a spus Adrian Neaga.