A pus mana pe 2 trofee :) Ce jucator de la Real Madrid a petrecut dupa finala Ligii Campionilor cu Dua Lipa

Celebra cantareata a cantat in deschiderea finalei UEFA Champions League.

Real Madrid a castigat pentru a 13-a oara trofeul UEFA Champions League dupa 3-1 in marea finala cu FC Liverpool de la Kiev. Inainte de partida a avut loc un concert al cantaretei din Anglia, Dua Lipa, cunoscuta pentru hit-uri precum New Rules sau IDGAF. In luna februarie, ea a castigat 2 premii pentru cel mai bun artist feminin solo si artistul nou al anului in Marea Britanie.

Conform CNN Turk, Dua Lipa a petrecut noaptea de dupa finala Ligii alaturi de jucatorul celor de la Real Madrid, Marco Asensio! Tanarul jucator spaniol (22 de ani, la fel ca si Dua Lipa) a intrat pe teren in finalul partidei cu Liverpool.

Dua Lipa a vandut 2.2 milioane de albume in intreaga lume, in timp ce Asensio a castigat trofeul UEFA Champions League in 2 randuri cu Real Madrid, club cu care are deja 8 trofee!