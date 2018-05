BREAKING NEWS | Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj! Ce s-a intamplat in urma cu putin timp

Desi a castigat titlul cu CFR Cluj, Dan Petrescu a decis sa se desparta de CFR.

Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj! Antrenorul care a cucerit titlul cu Unirea Urziceni si cu CFR Cluj a decis sa plece de la campioana, anunta Digi Sport.

Dan Petrescu s-a inteles cu conducerea clubului si contractul care era intins pana in vara lui 2019 a fost reziliat! Dan Petrescu are oferte concrete din China, dar si din zona Golfului, si urmeaza sa anunte in zilele urmatoare noua destinatie. Guizhou Hengfeng este clubul din China interesat de Dan Petrescu, oferindu-i acestuia un salariu de 800.000 de euro.

Pentru CFR Cluj se repeta "blestemul" titlului! Este a 4-a oara cand CFR castiga titlul si, dupa fiecare dintre acestea, antrenorul a parasit clubul inainte de luna noiembrie. Andone, de 2 ori, si Mandorlini au patit asta.

Cei de la CFR Cluj au 2 variante pentru inlocuirea lui Dan Petrescu: Edi Iordanescu si Marius Sumudica.