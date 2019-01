Detalii ascunse din cantonament! Ce jucator a refuzat sa se antreneze! "L-a sunat pe Gigi si i-a zis ca nu mai face nimic"

Gigi Becali a fost sunat din cantonament de unul din jucatorii sai.

FCSB are acum un antrenor nou dupa plecarea lui Nicolae Dica. Mihai Teja a preluat formatia ros-albastra si se afla in cantonament cu Tanase & Co. Anamaria Prodan a vorbit, insa, despre perioada in care antrenor la formatia condusa de Gigi Becali era sotul ei, Laurentiu Reghecampf.

Tehnicianul o salvase pe Concordia Chiajna de la retrogradare, dupa un retur perfect al ilfovenilor. Gigi Becali l-a numit antrenor, iar Reghecampf l-a adus cu el pe preparatorul fizic Thomas Neubert, cel care a adus in Romania noi metode de antrenament.

"Stiti de ce au reusit Neubert cu Reghe apeland la metode care in lume sunt firesti? Fiindca ei le-au aplicat in premiera intr-un fotbal inapoiat. Au adus un TRX si se uitau la el ca ziceai ca-i musca. Erau lucruri normale, dar pentru altii, care se suiau pe laptop crezand ca e cantar, normal ca pareau SF-uri", a spus Anamaria Prodan pentru GSP.

Impresarul a povestit un moment nestiut din cantonamentele conduse de sotul sau in perioada petrecuta la FCSB. Echipa a dominat in acea perioada campionatul romanesc prin pregatirea fizica impecabila, insa rezultatele au venit dupa o munca extrem de grea.

"Cand a venit Laur la Steaua, in primul mandat, jucatorii vomitau dupa fiecare antrenament. Ceva cumplit! Nenorocire. Reghe a fost cosmarul vietii. Cristi Tanase l-a sunat pe Gigi si i-a zis ca el nu mai face nimic, ca nu mai iese din camera", a dezvaluit Anamaria.