"Nu pot sa-l castig o data! Nenorocitul de prim serviciu". Faza incredibila: Miki Buzarnescu a izbucnit in plans in timpul semifinalei de la Praga, intr-o pauza de coaching

Mihaela Buzarnescu a castigat cu 4-6, 6-3, 7-5 meciul impotriva Camillei Giorgi, de la Praga, si s-a calificat in finala turneului.

Semifinala impotriva Camillei Giorgi, de la Praga, a fost un adevarat carusel al emotiilor pentru Mihaela Buzarnescu. Jucatoarea noastra a avut parte de o descarcare rar intalnita, ea izbucnind in plans intr-o pauza de coaching.

La scorul de 4-3, in decisiv, Miki si-a chemat antrenoarea la banca, apoi a izbucnit in lacrimi.

Antrenoare: Stii ce sa faci!

Mihaela Buzarnescu: Ce dracului?! Nu stiu cum joaca pe al doilea serviciu la 40-15! Si apoi eu incep cu dubla greseala!

A: Relaxeaza-te! A trecut! Acum urmeaza unul nou! Concentreaza-te! Stii ce sa faci! S-a dus!

M.B: Nu pot sa castig o data pe primul serviciu! Cu primul serviciu! Nonorocitul de prim serviciu!

A: Opreste-te, Mihaela, esti mai buna, o sa reusesti! Uita asta, ramai concentrata si gandeste pozitiv! Nu ceda in fata furiei, asta o ajuta pe ea!

M.B: Am fost atat de aproape! Doua mingi am avut pentru 4-2.

A: E doar un joc, e 4-3, nu s-a intamplat nimic! Continua sa joci, o sa reusesti!

La final, Mihaelei Buzarnescu i-a revenit zambetul.

"Camilla este o jucatoare atat de puternica! E greu sa joci impotriva ei, ia mingea foarte rapid. Am fost ub un mare strs, este si ziua mea astazi. Am mai jucat meciuri lungi, dar simt ca si acesta a fost lung", a spus ea.