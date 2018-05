ULTIMA ORA | Steven Gerrard e antrenor! A semnat cu un club legendar din Europa

Steven Gerrard a semnat azi un contract pe patru ani cu Glasgow Rangers si face astfel pasul catre o noua cariera, cea de antrenor.

Fosta legenda a lui Liverpool va avea alaturi de el, ca secund, un fost coleg de pe Anfield, Gary McAllister.

"Sunt extrem de onorat. Am un respect deosebit pentru istoria acestui club, pentru tot ce reprezinta Rangers. Abia astept sa incep acesta aventura si sa ne luptam impreuna pentru performante", a spus Gerrard.

"Pressure isn't a bad thing for me, if you are working under pressure you are in a good place."

