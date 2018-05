Un roman stabilit in SUA a incercat sa cumpere o echipa din play-off: "A renuntat din start!" Suma ceruta de Primarie

Un roman stabilit in Statele Unite ale Americii a incercat sa cumpere un club din play-off.

Romanul din SUA a oferit 800.000 de euro pentru a cumpara Poli Iasi, insa Primaria a cerut 1,7 milioane de euro.



"Au fost mai multe persoane care s-au interesat de echipa, am plecat de la minimum dat de Primarie, 1.700.000 de euro. Unii au renunţat din start, pentru ca nu aveau acesti bani, e vorba de o persoana care a plecat din Iasi, care lucreaza prin America si avea vreo 800.000 de euro", a declarat Adrian Ambrosie, presedintele clubului moldovean, pentru TelekomSport.

CSM Poli Iasi a reusit o performanta incredibila pe plan sportiv in acest sezon si s-a calificat in play-off-ul Ligii 1. In plan administrativ, clubul are probleme serioase. Echipa a fost scoasa la vanzare de Primarie, insa pana acum nu a fost gasit un nou investitor.