ULTIMA ORA | Mihai Stoica detoneaza bomba: "Am auzit ca Petrescu a semnat in China!" Pe cine sustine ca vrea CFR-ul sa aduca in locul lui SuperDan

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, sustine ca Dan Petrescu a semnat deja cu o echipa din China, in ciuda faptului ca CFR a anuntat in aceasta saptamana prelungirea contractului antrenorului.

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, echipa aflata in lupta la titlu cu CFR, sustine ca Dan Petrescu ar fi semnat un contract cu o echipa din China, urmand sa plece acolo la finalul sezonului.

"Am informatii cum ca Dan Petrescu ar fi semnat in China! Daca nu e adevarat, sa ma scuze!

Eu asta am auzit! Ma duc la testul poligraf! Repet, asta am auzit!



Si am auzit ca CFR l-a contactat deja pe Edi Iordanescu.

Asa am auzit! Poate sunt bazaconii, nu stiu", a spus Mihai Stoica la Digisport.