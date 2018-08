Sefii Craiovei reactioneaza dupa decizia Curtii de Apel! Ce spun despre palmares si cum ii raspund lui Mititelu

Razboiul "Universitatilor" din Craiova continua. Palmaresul este plimbat intre echipa de prima liga si echipa lui Mititelu.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

CS U Craiova, clubul de prima liga sustine astazi intr-un comunicat de presa ca detine palmaresul istoric al stiintei, incercand astfel sa dezminta spusele lui Adrian Mititelu, care sustine ca palmaresul este al echipei din liga a III-a.

''Clubul Universitatea Craiova incepe prin a reaminti atat publicului, cat si presei sportive ca hotararea Curtii de Apel Timisoara nu are nici o legatura cu noul SRL inscris in Liga a III-a de personajul de trista amintire din istoria orasului. Singura entitate juridica ce ar putea ridica eventuale pretentii este societatea aflata in faliment la Tribunalul Brasov'' se arata in comunicatul emis de CS U Craiova.

In acelasi comunicat se explica faptul ca hotararea Curtii de Apel Timisoara nu are nicio legatura cu vorbele lui Mititelu, iar instanta a spus doar ca palmaresun nu este material, ca nu poate fi evaluat si nici nu este transmisibil. Craiovenii au dat ca exemple cazurile lui Rapid, Otelul Galati sau Farul.

Formatia din prima liga sustine ca este una si aceasi entitate din 1948 pana in prezent, dobandind personalitate juridica in 1969. CS U Craiova detine palmaresul de fotbal al echipei Universitatea Craiova si marca notorie (stema), in plus este singura entitate sportiva ce poarta numele "Universitatea Craiova".

COMUNICATUL INTEGRAL

Clubul Universitatea Craiova incepe prin a reaminti atat publicului cat si presei sportive ca hotararea Curtii de Apel Timisoara nu are nici o legatura cu noul SRL inscris in Liga a III-a de personajul de trista amintire din istoria orasului. Singura entitate juridica ce ar putea ridica eventuale pretentii este societatea aflata in faliment la Tribunalul Brasov.

Mai mult, hotararea Curtii de Apel Timisoara nu are legatura nici cu elucubratiile aceluiasi personaj. Instanta a spus doar ca palmaresul nu este material, ca nu poate fi evaluat si nici nu este transmisibil, fapt consemnat si de deciziile luate in cazurile Rapid, Otelul Galati sau Farul Constanta. In toate aceste cazuri, palmaresul nu a putut fi valorificat, singurele care au putut face obiectul unui transfer catre o noua societate fiind stemele acelor cluburi, stemele conferindu-le de altfel respectivelor echipe statutul de continuatoare ale echipelor istorice.

In plus, instanta suprema din Romania, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a hotarat deja definitiv si irevocabil ca:

Clubul Sportiv Universitatea Craiova este una si aceeasi entitate din 1948 pana in prezent, dobandind personalitate juridica in 1969;

Clubul Sportiv Universitatea Craiova detine palmaresul de fotbal al echipei Universitatea Craiova;

Clubul Sportiv Universitatea Craiova detine marca notorie (”stema cu leul”);

Clubul Sportiv Universitatea Craiova este singura entitate sportiva ce poate purta numele de ”Universitatea Craiova”.