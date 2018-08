EXCLUSIV | "Hamza mi-a zis ca vine sa facem echipa mare daca revin la club". Vivi Rachita, despre adevarata situatie de la Petrolul: "Ma doare sufletul sa o spun"

Petrolul a inceput sezonul in liga a doua, dar sansele de promovare sunt foarte mici, crede Vivi Rachita.

Fost antrenor al Petrolului, Vivi Rachita isi doreste sa revina la Petrolul. El spune ca situatia clubului trebuie, insa, transparentizata, pentru ca inca exista multe necunoscute.

Rachita mai spune ca sansele echipei de a promova in prima liga in acest sezon sunt foarte mici, dar fiind ca managementul din aceasta vara nu a fost intocmai potrivit.

O lovitura a Petrolului ar putea fi reprezentata de revenirea atacantului tunisian Younes Hamza. Acesta i-a promis lui Rachita ca se va intoarce pe Ilie Oana, daca si el va ajunge din nou la club.

"Am vorbit cu Hamza. El este la Aris si mi-a zis ca daca ma intorc la Petrolul, vine sa facem echipa mare. Tata, asa imi zice el. Ma doare ca o spun, dar la momentul actual nu are sanse de promovare in prima liga. La cum s-a facut managementul, la ce jucatori sunt, desi din punct de vedere financiar stau bine, nu cred ca promovarea este posibila. Sunt salarii mari pentru unii, iar altii au ramas la nivelul ligii a treia. Ma doare sufletul sa o spun, dar Chindia, Snagov, U Cluj, Clinceni sunt mult peste.

Suporterii vor avea rabdare inca un an, dar trebuie sa li se puna in fata un proiect viabil. Desi ei sunt cei care au infiintat clubul, de 2 ani ei nu stiu care e organigrama clubului. Au si fost scosi din conducere. Este o situatie complicata si conflictuala, ceea ce nu mi se pare normal", a spus Vivi Rachita la Ora Exacta in Sport.