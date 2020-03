Nike le-a oferit contracte individuale de sponsorizare lui Coman si Tanase! Cat vor incasa fotbalistii FCSB-ului

Contractele lui Florinel Coman si Florin Tanase au fost prelungite.

Firma de echipament sportiv ofera contracte individuale pentru doar pentru 3 fotbalisti din Romania: Coman, Tanase si Cicaldau. Intelegerile pentru cei de la FCSB expirau in curand, iar americanii au vrut cu orice pret sa le extinda, informeaza gsp.ro.

Tranzactia a fost intermediata de Ioan Becali, care a declarat: "Conditii mult mai bune pentru jucatori fata de ce au avut pana acum. Nike a insistat cu orice pret sa nu-i piarda si tocmai acesta a fost si motivul pentru care a dorit sa negocieze acum cu cei de la firma mea, in ciuda acesei pandemii".

Fotbalistii trebuie sa poarte echipament doar de la brand-ul american in orice aparitie publica. Suma nu a fost dezvaluita complet, dar Coman si Tanase ar urma sa incaseze intre 60.000 si 80.000 de euro pe an, in functie de performante.