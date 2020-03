Pe ce perioada vor avea jucatorii FCSB-ului salariul redus! Gigi Becali a decis: "Am vrut pe 10 luni, dar am discutat cu ei"

Din articol 60% taiat din salariu pentru cine nu semneaza

Toti fotbalistii de la FCSB vor avea salariul redus.

Gigi Becali a anuntat astazi in direct la Ora Exacta in Sport ca toti fotbalistii for avea salariu injumatatit, mai multi jucatori fiind astazi asteptati sa semneze.

Patronul ros-albastrilo i-a avertizat pe cei care nu vor accepta diminuarea salariului, ca vor risca penalizari si mai mari. Masura se aplica pe urmatoarele 6 luni, desi initial, Gigi Becali a vrut sa fie pe 10 luni:

"Pentru urmatoarele 6 luni, initial am vrut pe 10 luni, dar am discutat cu ei, bine, nu cu toti, si a ramas la 6 luni", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Gigi Becali a mai spus ca cine nu va accepta, va avea taiat din salariu 60%. Pana in acest moment 6-7 jucatori au acceptat injumatatirea:

"Primul care a fost si il respect a fost Tanase, capitanul de echipa si a zis: 'Da nea Gigi, eu semnez!". A promis si a zis ca vine sa semneze.

Coman si Man ma intereseaza caracterul lor ca le-am dat bani, la ei ma intereseaza caracterul. Man am vorbit cu el la telefon si a zis ca semneaza fara sa se uite. Si apoi a zis si Cretu si Ovidiu Popescu. Azi semneaza vreo 6-7 jucatori.

Ceilalti care nu vor sa semneze, le fac 40% din salariu, nu 50%. Pentru ca imi permite codul civil.

Atunci o sa le dau si peste nas, care vad ca nu au caracter, le fac si mai mic salariul", a spus Gigi Becali la PRO X.