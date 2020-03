"Trebuie sa ma gandesc la asta!" Cati bani economiseste Gigi Becali dupa ce a luat masuri de criza la FCSB! Care este motivul REAL pentru care "perlele" sale vor lua doar jumatate din salariu

Motivul real pentru care Gigi Becali a decis sa taie salariile jucatorilor de la FCSB.

Intreg globul se afla in plina pandemie de coronavirus, iar cu siguranta dupa ce aceasta perioada va trece, fotbalul va fi foarte afectat. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a luat masuri de criza la club si a micsorat salariile jucatorilor la jumatate. Prin aceasta masura, finantatorul ros-albastrilor va face o economie de 300.000 de euro pe luna.

Becali a decis pe langa faptul ca a redus salariile, sa bage in somaj tehnic si cativa jucatori. Pana in acest moment, Gigi sustine ca suma pe care o cheltuia pe luna se ridica la 500.000 de euro, iar acum, dupa ce a decis sa micsoreze salariile fotbalistilor, va ajunge la 200.000 de euro pe luna.

"Fac economie la salariu. Am injumatatit salariile, nu mai cheltui 500.000 de euro pe luna, cheltui 250.000 de euro, de fapt, 200.000 daca-i scadem pe cei pe care-i bag in somaj tehnic. Trebuie sa facem economie. E normal in perioada asta sa ma gandesc la familia mea. Sa nu mai dau 500.000 de euro pe salarii, dau doar 200.000", a declarat Gigi Becali, la digi.