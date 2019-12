ULTIMA ORA | Gnohere s-a dus la palat sa vorbeasca cu Gigi! Patronul celor de la FCSB a spus ca il da, insa totul ar putea sa se schimbe! Ce i-a spus "Bizonul"

Gnohere a vorbit cu Gigi Becali despre plecarea sa de la FCSB.

Gigi Becali va incepe curatenia de iarna in pauza competitionala. Patronul celor de la FCSB a anuntat ca vrea sa scape de 13 jucatori. Printre acestia se numara si atacantul Harlem Gnohere, care nu mai are aceeasi forma precum a avut sezonul trecut.

Potrivit GSP, Harlem Gnohere a luat legatura cu Gigi Becali si i-a spus ca nu vrea sa plece de la FCSB si sa il mai pastreze. Gnohere i-a spus ca vrea sa ajunga din nou in Europa alaturi de vicecampioana Romaniei.

"Nea Gigi, nu ma vinde! Am venit cu sufletul la Steaua si am scris istorie aici. Romania mi-a dat totul, aici e a doua mea casa. Sunt cel mai bun marcator al echipei in Romania, in cupele europene, am cele mai multe meciuri aici. Nu vreau sa plec! Vreau sa ajungem din nou in Europa! Banii nu ma intereseaza, vreau sa fac performanta", a fost mesajul transmis de Gnohere lui Gigi Becali.