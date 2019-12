FC VOLUNTARI - VIITORUL 1-2 | "Am pofta de goluri!" Avertisment pentru FCSB! Ce spune eroul Viitorului din aceasta seara despre meci si despre partida cu FCSB

Viitorul s-a impus pe terenul celor de la Voluntari gratie golului marcat de Louis Munteanu in minutul 89. Voluntari a deschis scorul in minutul 66 prin Struna, dar 5 minute mai tarziiu Rivaldinho a restabilit egalitatea cu o lovitura de cap. In urma acestei victorii, Viitorul a urcat pe locul 3 in clasament acumuland 35 de puncte. Urmatoarea etapa Viitorul va primi vizita celor de la FCSB pe teren propriu. La finalul partidei, eroul celor de la Viitorul, Louis Munteanu, a vorbit despre meci si spune ca spera sa marcheze cat mai multe goluri in continuare.

"Sunt fericit ca mi-am ajutat echipa si sper ca de acum incolo sa marchez cat mai mult. Am inceput sa am experienta sa zic asa, ii multumesc lui Mister (n.r. Gica Hagi) ca imi acorda incredere. Daca voi intra de la inceput sau pe parcurs, nu conteaza, sper sa marchez", a declarat Louis Munteanu la finalul partidei.