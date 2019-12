"Dupa fiecare antrenament face asta!" Cand a plecat de la FCSB era iesit complet din forma! Acum este unul dintre cei mai buni atacanti din Liga 1! Cum a reusit Alibec sa isi revina

Bogdan Andone a vorbit despre situatia lui Denis Alibec.

Astra e noul lider al Ligii 1 dupa ce a reusit sa o invinga pe teren propriu pe Universitatea Craiova. Trupa antrenata de Bogdan Andone traverseaza o perioada excelenta in acest sezon. Sunt neinvinsi de 9 meciuri in campionat, iar cuplul Budescu - Alibec continua sa incante la fiecare partida.

Antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Andone, a vorbit despre situatia lui Denis Alibec si spune ce l-a facut pe atacantul noului lider sa ajunga la forma pe care o are acum. In momentul in care s-a intors la Astra de la FCSB, Alibec era iesit din forma complet, dar acum este unul dintre cei mai buni atacanti din Liga 1.

"Alibec traverseaza un moment extrem de bun. Marcheaza meci de meci si a fost si un pasator ideal. Si-a schimbat foarte mult mentalitatea in bine. Ramane cel putin o ora dupa fiecare antrenament sa-si faca refacarea. Are grija de genunchiul la care a fost accidentat. A avut o perioada in care a mers la sala foarte mult, a slabit, arata foarte bine din punct de vedere fizic. Cel mai important este ca si-a schimbat mentalitatea", a declarat Bogdan Andone la Digi.