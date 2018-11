BREAKING NEWS | National Arena se INCHIDE pe termen nelimitat! Anuntul facut de Primarie in urma cu cateva clipe

Primarul Capitalei a anuntat ca inchide National Arena.

National Arena va fi inchisa pentru toate competitiile sportive pana cand se va rezolva problema gazonului.

"Avand in vedere starea precara a gazonului, am luat decizia sa inchidem Arena Nationala pentru toate competitiile sportive, pe toata perioada remedierii gazonului de pe Arena Nationala. Societatea care se ocupa considera ca gazonul va fi adus la o stare buna in aproximativ 2 luni de zile", a spus primarul Capitalei.

Anuntul Gabrielei Firea vine dupa ce gazonul de pe National Arena a aratat execrabil la confruntarea dintre Dinamo si FCSB de duminica seara.

Primarul Capitalei a explicat si de ce considera ca s-a ajuns in aceasta situatie.

"Noi aveam un contract care functiona foarte bine, un contract legal. Am ramas fara contractul de mententanta a gazonului de pe Arena Nationala. Stiti foarte bine ca am avut observatori FIFA si UEFA care au declarat ca respecta toate standardele. Am ramas fara contract, fara companie. Acum se ocupa o alta societate, dar pana a inceput lucrarea a durat", a declarat Gabriela Firea.