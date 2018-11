"Asta n-a fost fotbal!" Becali e gata sa plateasca singur schimbarea gazonului de pe National Arena!

Patronul FCSB e multumit cu rezultatul din derby.

Becali spune ca terenul greu a infuentat decisiv rezultatul meciului. E gata sa plateasca el pentru inlocuirea suprafetei de joc, daca se va intelege cu Primaria Capitalei.

"Nu sunt dezamagit, n-a fost fotbal. A fost turca pe nisip. Nu puteai sa faci nicio preluare, niciun dribling. Nu puteai sa dai o pasa ca lumea, nimic! A fost turca pe nisip. Am luat un punct in conditiile in care l-am luat. Avem echipa de barbati, de razboinici, asta m-a incantat. Au luptat in 10 pe terenul asta. N-am vorbit cu fina despre gazon, am vrut sa-i dau un mesaj aseara. Azi o sa discut cu ea.

Toata munca pe care o face, tot razboiul pe care-l duce cu Dragnea o sa paleasca in fata unui lucru minor. Pierde politic! Toate lucrurile bune pe care le face se anuleaza prin acest gazon. S-a uitat ce-a facut cu cei 3000 de copii, a pierdut mult din punct de vedere politic. Daca ei vor, eu pot sa cumpar gazonul si dupa aia sa se scada din chirie. In tara asta lumea a innebunit! Daca faci ceva bun, se iau astia de tine ca de ce faci ceva bun. Hai, la procurori! Dosar penal ca de ce ai facut bine. Am ajuns prea departe, e rau de tot", a spus Becali la PRO X.